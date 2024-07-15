В Киеве очереди в ЦНАП – власти привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями

До 16 июля все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, приложении "Резерв+" или ЦНАП

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15 июля ЦНАПы Киева привлекли максимальный ресурс для работы с посетителями – на следующий день истекает срок обновления данных военнообязанных. Об этом сообщили в КГГА.

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В городской администрации отметили, что ЦНАПы столицы работают с понедельника по субботу, с 09:00 до 18:00, без перерыва на обед.

Также в КГГА напомнили, что военнообязанные могут избежать очередей, обновив данные в Резерв+.

Утром журналисты Киев24 писали о больших очередях возле столичных ЦНАПов – некоторые люди приходили в 05:00 и оказывались 52-м в очереди.

Люди жаловались журналистам, что обновили данные через приложение, однако из-за каких-то технических проблем были сняты с воинского учета или у них вообще не получилось оформиться.

По данным Минобороны, примерно 90 000-100 000 граждан ежедневно обновляют военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

14 июля Минобороны сообщило, что граждане, не обновившие свои данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафов от 17 000 до 25 000 грн.

На вечер 14 июля более 4 млн военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные.

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