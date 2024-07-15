У Києві черги в ЦНАП – влада залучила максимальний ресурс для роботи з відвідувачами

До 16 липня всі військовозобов’язані українці зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, застосунку "Резерв+" або ЦНАП

Ілюстративне фото: Depositphotos

15 липня ЦНАПи Києва залучили максимальний ресурс для роботи з відвідувачами – наступного дня закінчується термін оновлення даних військовозобов’язаних. Про це повідомили у КМДА.

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У міській адміністрації зауважили, що ЦНАПи столиці працюють з понеділка до суботи, з 09:00 до 18:00, без перерви на обід.

Також у КМДА нагадали, що військовозобов’язані можуть уникнути черг, оновивши дані в Резерв+.

Зранку журналісти Київ24 писали про великі черги біля столичних ЦНАПів – деякі люди приходили о 05:00 й опинялися 52-м у черзі.

Люди скаржилися журналістам, що оновили дані через застосунок, однак через якісь технічні негаразди були зняті з військового обліку або в них взагалі не вийшло оформитись.

За даними Міноборони, приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+".

14 липня Міноборони повідомило, що громадяни, які не оновлять свої дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від 17 000 до 25 000 грн.

Станом на вечір 14 липня понад 4 млн військовозобов’язаних українців оновили свої військово-облікові дані.

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