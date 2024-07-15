Міноборони: Понад 4 млн українців оновили свої дані
Станом на вечір 14 липня понад 4 млн військовозобов’язаних українців оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомило Міністерство оборони.
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За даними оборонного відомства, з 8 до 14 липня облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) оновили ще 995 224 громадян.
Загалом кількість оновлень сягнула понад 4 млн, зазначили в Міноборони.
До 16 липня всі військовозобов’язані українці зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, застосунку "Резерв+" або ЦНАП. Цього вимагає новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня. На оновлення своїх облікових даних призовникам, військовозобов’язаним та резервістам відводилося 60 днів.
- За даними Міноборони, приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+".
- 14 липня Міноборони повідомило, що громадяни, які не оновлять свої дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від 17 000 до 25 000 гривень.
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