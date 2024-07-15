Міноборони: Понад 4 млн українців оновили свої дані

Згідно з законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані мають оновити дані до 16 липня

Військовий квиток (Фото: Depositphotos)

Станом на вечір 14 липня понад 4 млн військовозобов’язаних українців оновили свої військово-облікові дані. Про це повідомило Міністерство оборони.

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За даними оборонного відомства, з 8 до 14 липня облікові дані через мобільний застосунок "Резерв+", Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки або Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) оновили ще 995 224 громадян.

Загалом кількість оновлень сягнула понад 4 млн, зазначили в Міноборони.

До 16 липня всі військовозобов’язані українці зобов’язані оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, застосунку "Резерв+" або ЦНАП. Цього вимагає новий закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня. На оновлення своїх облікових даних призовникам, військовозобов’язаним та резервістам відводилося 60 днів.

За даними Міноборони, приблизно 90 000-100 000 громадян щодня оновлюють військово-облікові дані в мобільному застосунку "Резерв+".

14 липня Міноборони повідомило, що громадяни, які не оновлять свої дані до 16 липня, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів від 17 000 до 25 000 гривень.

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