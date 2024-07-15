Минобороны: Более 4 млн украинцев обновили свои данные

По закону о мобилизации все военнообязанные должны обновить данные до 16 июля

Военный билет (Фото: Depositphotos)

На вечер 14 июля более 4 млн военнообязанных украинцев обновили свои военно-учетные данные. Об этом сообщило Министерство обороны.

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По данным оборонного ведомства, с 8 по 14 июля учетные данные через мобильное приложение "Резерв+", Территориальные центры комплектования и социальной поддержки или Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) обновили еще 995 224 граждан.

В общей сложности количество обновлений составило более 4 млн, отметили в Минобороны.

До 16 июля все военнообязанные украинцы обязаны обновить свои военно-учетные данные в ТЦК и СП, приложении "Резерв+" или ЦНАП. Этого требует новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая. На обновление своих учетных данных призывникам, военнообязанным и резервистам отводилось 60 дней.

По данным Минобороны, примерно 90 000-100 000 граждан ежедневно обновляют военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

14 июля Минобороны сообщило, что граждане, не обновившие свои данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафов от 17 000 до 25 000 гривен.

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