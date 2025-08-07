За ексглаву Луганської ОВА Гайдая внесли 10 млн грн застави у справі про корупцію на дронах і РЕБ
За підозрюваного у корупції ексглаву Луганської обласної та Мукачівської районної адміністрацій Сергія Гайдая і ще двох фігурантів справи внесли застави. Інформацію про це LIGA.net підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.
За Гайдая внесли 10 млн грн застави на рахунок ВАКС, також по 2 млн грн заплатили за командира однієї з військових частин Національної гвардії Василя Мишанського та директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову. Вони є одними з фігурантів справи про масштабну корупцію на закупівлях дронів та засобів радіоелектронної боротьби.
У ВАКС зазначили, що інформація про те, хто саме вніс застави, не підлягає розголошенню.
Водночас на підозрюваних накладено процесуальні зобов'язання, у тому числі носіння електронного браслета.
Запобіжні заходи щодо Гайдая і Сидельникової триватимуть 60 діб, щодо Мишанського – до 30 вересня. Утім, згодом їх може продовжити суд.
Рішення про запобіжний захід Гайдаю ВАКС обрав 4 серпня, а Мишанському і Сидельниковій наступного дня.
- 2 серпня 2025 року НАБУ і САП доповіли президенту Зеленському про викриття масштабної корупції під час закупівлі дронів і РЕБ: за даними слідства, до схеми причетні нардеп Кузнєцов, очільники районної та міської адміністрацій, військовослужбовці НГУ.
- Того самого дня Слуга народу призупинила членство Кузнєцова у фракції. Також відсторонено від посад військових НГУ, які нібито теж причетні до корупційної справи. Гайдая звільнили з посади глави Мукачівської райадміністрації.
- Представник Сидельникової на суді заперечував обвинувачення, те саме робили Мишанський та Гайдай.
Коментарі (0)