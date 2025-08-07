За ексглаву Луганської ОВА Гайдая внесли 10 млн грн застави у справі про корупцію на дронах і РЕБ

У ВАКС зазначили LIGA.net, що інформація про те, хто саме вніс застави за експосадовця та ще двох підозрюваних, не підлягає розголошенню

Сергій Гайдай (Фото: Луганська ОВА)

За підозрюваного у корупції ексглаву Луганської обласної та Мукачівської районної адміністрацій Сергія Гайдая і ще двох фігурантів справи внесли застави. Інформацію про це LIGA.net підтвердили у пресслужбі Вищого антикорупційного суду.

За Гайдая внесли 10 млн грн застави на рахунок ВАКС, також по 2 млн грн заплатили за командира однієї з військових частин Національної гвардії Василя Мишанського та директорку фірми "Акоптерс" Євгенію Сидельникову. Вони є одними з фігурантів справи про масштабну корупцію на закупівлях дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

У ВАКС зазначили, що інформація про те, хто саме вніс застави, не підлягає розголошенню.

Водночас на підозрюваних накладено процесуальні зобов'язання, у тому числі носіння електронного браслета.

Запобіжні заходи щодо Гайдая і Сидельникової триватимуть 60 діб, щодо Мишанського – до 30 вересня. Утім, згодом їх може продовжити суд.

Рішення про запобіжний захід Гайдаю ВАКС обрав 4 серпня, а Мишанському і Сидельниковій наступного дня.