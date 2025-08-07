За экс-главу Луганской ОВА Гайдая внесли залог

Сергей Гайдай (Скриншот из видео)

За подозреваемого в коррупции экс-главу Луганской областной и Мукачевской районной администраций Сергея Гайдая и еще двух фигурантов дела внесли залоги. Информацию об этом LIGA.net подтвердили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

За Гайдая внесли 10 млн грн залога на счет этого ВАКС, также по 2 млн грн заплатили за командира одной из воинских частей Национальной гвардии Василия Мишанского и директора фирмы «Акоптерс» Евгению Сидельникову.

В ВАКС отметили, что информация о том, кто именно внес залог, не подлежит разглашению.

В то же время на фигурантов наложены процессуальные обязательства, в том числе ношение электронного браслета.

Новость дополняется...