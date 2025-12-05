Нардепка Скороход отримала підозру. СБУ розкрила суть схеми з "санкціями РНБО"

Правоохоронці повідомили про підозру нардепці та її спільникам за вимагання $250 000 за нібито вирішення питання

Обшук у нардепа (Фото: НАБУ)

Правоохоронці викрили у Києві народну депутатку України та її спільників, які за хабар у $250 000 пропонували бізнесмену організувати накладення санкцій Ради нацбезпеки та оборони на компанію-конкурента. Про це повідомили Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро.

За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про Анну Скороход з депутатської групи "За майбутнє". Вона очолювала злочинну групу.

За даними слідства, нардепка залучила до схеми свого помічника і декількох посередників, один з яких відповідав за отримання хабаря. Під час перемовин про суму та строки передання неправомірної вигоди фігуранти погодилися розділити виплати на два транші.

Задля перестрахування від представника компанії вимагали написати розписку про начебто запозичення коштів. Працівники НАБУ та СБУ задокументували факт отримання посередником першої частини хабаря у сумі $125 000 просто в центрі столиці.

Як встановили правоохоронці, "клієнту" заявили, що ці гроші нібито передадуть посадовцям РНБО. Однак нікому їх так і не передали, оскільки фігуранти не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

За місцем роботи та проживання Скороход і її спільників провели обшуки та виявили докази злочинної діяльності.

Усім фігурантам повідомили про підозру в підбуренні до надання службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди. Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання фігурантам запобіжного заходу.

