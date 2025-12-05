Нардеп Анна Скороход получила подозрение. СБУ раскрыла суть схемы с "санкциями СНБО"
Правоохранители разоблачили в Киеве народного депутата Украины и ее сообщников, которые за взятку в $250 000 предлагали бизнесмену организовать наложение санкций Совета нацбезопасности и обороны на компанию-конкурента. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро.
По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о беспартийной Анне Скороход. Она возглавляла преступную группу.
По данным следствия, нардеп привлекла к схеме своего помощника и нескольких посредников, один из которых отвечал за получение взятки. Во время переговоров о сумме и сроках передачи неправомерной выгоды фигуранты согласились разделить выплаты на два транша.
Для перестраховки от представителя компании требовали написать расписку о якобы заимствовании средств. Работники НАБУ и СБУ задокументировали факт получения посредником первой части взятки в сумме $125 000 прямо в центре столицы.
Как установили правоохранители, "клиенту" заявили, что эти деньги якобы передадут должностным лицам СНБО. Однако никому их так и не передали, поскольку фигуранты не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия.
По месту работы и проживания Скороход и ее сообщников провели обыски и обнаружили доказательства преступной деятельности.
Всем фигурантам сообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды. Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
