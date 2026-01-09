"Схемы": За двух нардепов по делу о взятках за голосование внесли миллионные залоги
Суд (Фото: Pexels)

Почти 36,7 миллиона гривен залога внесено за народных депутатов от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде. Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, 8 января один из адвокатов Савченко, Игорь Фомин, внес 16,6 млн грн за фигурантку дела Национального антикоррупционного бюро.

Читайте также
Шортлист без фаворитов. Где Зеленский ищет замену министрам, уволенным из-за Миндичгейта

По словам юриста, часть средств является его личными. Еще часть ему "пришлось одолжить" из-за больших размеров залогов по этому делу. Он добавил, что теперь стороны обвинения и защиты продолжат работать в рамках досудебного расследования.

В тот же день залог за народного депутата Пивоварова внесли семь физических лиц платежами от 150 000 до 5 млн грн. Общая сумма – почти 20 млн грн.

  • 27 декабря НАБУ сообщило, что правоохранительные органы разоблачили преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты.
  • В тот же день НАБУ объявило о подозрениях в получении взяток за голосование в Верховной Раде нескольким народным депутатам. Кроме Пивоварова и Савченко подозрения получили Игорь Негулевский, Юрий Кисель и Михаил Лаба.
взятказаставаОльга СавченкоЕвгений Пивоваров