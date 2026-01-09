"Схемы": За двух нардепов по делу о взятках за голосование внесли миллионные залоги

Журналисты узнали, кто внес залоги за фигурантов НАБУ Савченко и Пивоварова

Суд (Фото: Pexels)

Почти 36,7 миллиона гривен залога внесено за народных депутатов от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде. Об этом сообщили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным журналистов, 8 января один из адвокатов Савченко, Игорь Фомин, внес 16,6 млн грн за фигурантку дела Национального антикоррупционного бюро.

По словам юриста, часть средств является его личными. Еще часть ему "пришлось одолжить" из-за больших размеров залогов по этому делу. Он добавил, что теперь стороны обвинения и защиты продолжат работать в рамках досудебного расследования.

В тот же день залог за народного депутата Пивоварова внесли семь физических лиц платежами от 150 000 до 5 млн грн. Общая сумма – почти 20 млн грн.