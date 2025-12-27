Взятки за голосование. ZN.UA и УП назвали имена "слуг", которым НАБУ вручило подозрения

Верховная Рада (Фото: Depositphotos)

Национальное антикоррупционное бюро объявило о подозрениях в получении взяток за голосование в Верховной Раде народным депутатам от Слуги народа Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю, сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В то же время УП, ссылаясь на источники среди правоохранителей и фракции СН, пишет, что подозрение вручено также депутату Ольге Савченко.

По данным ZN.UA, НАБУ прослушивало офис Киселя, именно там "слуги" якобы получали свои конверты с деньгами.

Нардепам сообщили о подозрениях по ст. 368 о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

В то же время, как пишет ZN.UA, в постановлении были также указаны статьи 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Не исключено, что при избрании меры пресечения добавят и эти две статьи УКУ", – говорится в публикации.

Также ZN.UA утверждает, что Юрию Корявченкову, известному также во времена участия в "Квартале 95" как Юзик, на данном этапе расследования вручать подозрение не собирались (обыски у него опровергло и само НАБУ). В то же время источники издания говорят, что он якобы покинул страну.