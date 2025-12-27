Хабарі за голосування. ZN.UA і УП назвали імена "слуг", яким НАБУ вручило підозри

Верховна Рада (Фото: Depositphotos)

Національне антикорупційне бюро оголосило про підозри в отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді народним депутатам від Слуги народу Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському та Юрію Кісєлю, повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Водночас УП, посилаючись на джерела серед правоохоронців і фракції СН, пише, що підозру вручено також депутатці Ользі Савченко.

За даними ZN.UA, НАБУ прослуховувало офіс Кісєля, саме там "слуги" нібито отримували свої конверти з грошима.

Нардепам повідомили про підозри за ст. 368 про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Водночас, як пише ZN.UA, в ухвалі були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

"Не виключено, що під час обрання запобіжного заходу додадуть і ці дві статті ККУ", – йдеться у публікації.

Також ZN.UA стверджує, що Юрію Корявченкову, відомому також за часів участі в "Кварталі 95" як Юзік, на цьому етапі розслідування вручати підозру не збиралися (обшуки у нього спростувало і саме НАБУ). Водночас джерела видання кажуть, що він нібито залишив країну.