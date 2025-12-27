Хабарі за голосування. ZN.UA і УП назвали імена "слуг", яким НАБУ вручило підозри
Національне антикорупційне бюро оголосило про підозри в отриманні хабарів за голосування у Верховній Раді народним депутатам від Слуги народу Євгену Пивоварову, Ігорю Негулевському та Юрію Кісєлю, повідомляє ZN.UA із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Водночас УП, посилаючись на джерела серед правоохоронців і фракції СН, пише, що підозру вручено також депутатці Ользі Савченко.
За даними ZN.UA, НАБУ прослуховувало офіс Кісєля, саме там "слуги" нібито отримували свої конверти з грошима.
Нардепам повідомили про підозри за ст. 368 про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Водночас, як пише ZN.UA, в ухвалі були також вказані статті 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) та 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
"Не виключено, що під час обрання запобіжного заходу додадуть і ці дві статті ККУ", – йдеться у публікації.
Також ZN.UA стверджує, що Юрію Корявченкову, відомому також за часів участі в "Кварталі 95" як Юзік, на цьому етапі розслідування вручати підозру не збиралися (обшуки у нього спростувало і саме НАБУ). Водночас джерела видання кажуть, що він нібито залишив країну.
- 27 грудня НАБУ і САП заявили, що під час проведення операції під прикриттям викрили злочинну групу, до якої входили чинні народні депутати. За версією слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді.
- Також під час обушків у комітетах виникла суперечка між НАБУ і УДО.
