"Де-факто монобільшості немає": нардепи пояснили, чому не призначили Федорова і Шмигаля

13 січня Верховній Раді не вдалося призначити Дениса Шмигаля новим першим віцепрем'єром – міністром енергетики й винести на голосування кандидатуру Михайла Федорова на посаду глави Міністерства оборони. Коментуючи це, член фракції Слуга народу анонімно підтвердив LIGA.net, що фактично монобільшості не існує. Водночас його колега з СН Микита Потураєв заявив, що ситуація сталася через технічну проблему.

"У мене склалося таке враження, що після цієї надто довгої перерви не всі люди повернулися до зали. По суті, це був радше технічний збій. І я не переконаний, що всі точно розуміли, що голосування відбудеться саме сьогодні", – пояснив останній.

За словами Потураєва, попередній план полягав у тому, щоб ухвалити звільнення чиновників 13 січня, а призначення – наступного дня.

Нардеп додав: йому здається, що на думку деяких нардепів цей план залишається чинним. Тож Потураєв вважає, що провал цих голосувань був радше технічним моментом.

Водночас інший член фракції анонімно сказав LIGA.net: "Я особисто говорив колегам, що існує ризик того, що відбудеться саме те, що ми зараз бачимо. Чому я так вважав? Тому що, як ви знаєте, є велике бажання певних фракцій домогтися від нашої фракції створення коаліції. І тут уже не так важливо – єдності чи не єдності, але саме коаліції".

Він додав, що казав своїм колегам про ризик того, що нардепи дадуть голоси за відставку міністрів, але потім за призначення – ні.

"Таким чином нас можуть підштовхувати до того, щоб ми, можливо, пішли на певні кроки", – заявив обранець.

Він підтвердив, що у такий спосіб від СН вимагають якихось кадрових призначень. Нардеп стверджує, що це робить фракція "Батьківщина".

На запитання, чого саме просить політсила, він відповів: "Тут не знаю. Але зрозуміло, що йдеться про створення коаліційного уряду, в якому представники отримують портфелі, які для них цікаві. Коли я подивився на розклад голосів, то вважаю, що мій прогноз повністю виправдався. Я про це говорив колегам ще минулого тижня".

На уточнення, чи піде влада на умови "Батьківщини", він відповів, що не знає, зауваживши, що це "доволі перманентна криза".

LIGA.net надіслала цій політсилі запит про коментар й опублікує його, як тільки отримає.

ДОВІДКА. Жоден нардеп з "Батьківщини" не голосував за рішення і щодо Жоден нардеп з "Батьківщини" не голосував за рішення і щодо Шмигаля , і стосовно Федорова . Однак така ж ситуація з фракціями Європейська солідарність та Голос . Самі ж "слуги" дали лише відповідно по 153 та 151 голосу з 229, які формально у них є.

Водночас інший член СН анонімно заявив LIGA.net, що за ці рішення не голосували нардепи, нібито пов'язані з бізнесменом Іллею Павлюком. Також, зауважив співбесідник, на голосування вплинула "погана явка/дисципліна/організація".

Перший з вищезгаданих нардепів від "слуг" також підтвердив LIGA.net, що монобільшості зараз не існує: "Де-факто – безумовно. Де-юре вона є, де-факто – немає".

Співрозмовник також додав, що за призначення Федорова можна буде проголосувати 14 січня, оскільки його кандидатуру вносив президент Володимир Зеленський, і це подання залишається чинним.

Однак він зауважив, що із майбутнім міністром енергетики ситуація інша: "Шмигаля потрібно перевносити від нашої фракції: зібрати фракцію, переподати кандидатуру (за Конституцією, правляча більшість вносить пропозиції щодо кандидатів на посади міністрів. – Ред.)".

Тим часом нардепка від Голосу Соломія Бобровська зауважила LIGA.net, що Шмигаля "претензій мільйон" ще з того часу, коли він був прем'єр-міністром.

"[Він] толерував Галущенка. І весь той бардак і корупцію", – стверджує обранниця.