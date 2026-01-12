Крок відчаю: як у Раді оцінюють можливе призначення Шмигаля до Міненерго

Денис Шмигаль (Фото: Кабінет міністрів)

Обрання Дениса Шмигаля кандидатом на посаду міністра енергетики є крайнім заходом з боку президента Володимира Зеленського, заявила нардепка від Голосу, членкиня комітету з питань енергетики Інна Совсун. Водночас глава цього комітету Андрій Герус зауважив, що Шмигаль має достатню кваліфікацію у цій сфері. Про це народні обранці розповіли для тексту LIGA.net.

Совсун заявила, що обрання кандидатури Шмигаля є кроком відчаю, оскільки багато потенційних претендентів на цю посаду відмовились від неї.

У цьому випадку Зеленський звернувся до людини, яка "ніколи йому не відмовляла взагалі", додала нардепка. Вона акцентувала: ключовим моментом є те, що Шмигаль здатний "впрягатися".

"Дуже сподіваюся, що він зможе налагодити системну роботу всередині Міненерго, адже там зараз катастрофічно бракує порядку: міністерство фактично розпалося, немає достатньо адекватних людей і сильної команди заступників", – пояснила Совсун.

Схожу думку має й глава профільного комітету Герус. Він зауважив, що у Шмигаля є досвід та відповідний рівень професійності і що той приділяв багато часу енергетичному сектору, коли обіймав посаду прем'єр-міністра.

"[Шмигаль] проводив антикризові енергетичні штаби, глибоко вникав у профільні питання", – зауважив нардеп.

Відтак, він назвав досить високим шанс зібрати достатню кількість голосів для призначення чиновника главою Міненерго.