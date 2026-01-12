Крок відчаю: як у Раді оцінюють можливе призначення Шмигаля до Міненерго
Обрання Дениса Шмигаля кандидатом на посаду міністра енергетики є крайнім заходом з боку президента Володимира Зеленського, заявила нардепка від Голосу, членкиня комітету з питань енергетики Інна Совсун. Водночас глава цього комітету Андрій Герус зауважив, що Шмигаль має достатню кваліфікацію у цій сфері. Про це народні обранці розповіли для тексту LIGA.net.
Совсун заявила, що обрання кандидатури Шмигаля є кроком відчаю, оскільки багато потенційних претендентів на цю посаду відмовились від неї.
У цьому випадку Зеленський звернувся до людини, яка "ніколи йому не відмовляла взагалі", додала нардепка. Вона акцентувала: ключовим моментом є те, що Шмигаль здатний "впрягатися".
"Дуже сподіваюся, що він зможе налагодити системну роботу всередині Міненерго, адже там зараз катастрофічно бракує порядку: міністерство фактично розпалося, немає достатньо адекватних людей і сильної команди заступників", – пояснила Совсун.
Схожу думку має й глава профільного комітету Герус. Він зауважив, що у Шмигаля є досвід та відповідний рівень професійності і що той приділяв багато часу енергетичному сектору, коли обіймав посаду прем'єр-міністра.
"[Шмигаль] проводив антикризові енергетичні штаби, глибоко вникав у профільні питання", – зауважив нардеп.
Відтак, він назвав досить високим шанс зібрати достатню кількість голосів для призначення чиновника главою Міненерго.
- Наразі Шмигаль обіймає посаду міністра оборони, на якій його має замінити перший віцепрем'єр та глава Мінцифри Федоров. Деякі парламентарі у спілкуванні з LIGA.net виступили проти такої ініціативи президента Зеленського.
- Член оборонного комітету Костенко заявив LIGA.net, що призначення Федорова на посаду міністра оборони означає прихід іншої команди й пошук нових реформ, а під час повномасштабної війни – це ризик.
