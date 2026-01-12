Шаг отчаяния: как в Раде оценивают возможное назначение Шмыгаля в Минэнерго
Денис Шмыгаль (Фото: Кабинет министров)

Избрание Дениса Шмыгаля кандидатом на должность министра энергетики является крайней мерой со стороны президента Владимира Зеленского, заявила нардеп от Голоса, член комитета по вопросам энергетики Инна Совсун. В то же время глава этого комитета Андрей Герус отметил, что Шмыгаль имеет достаточную квалификацию в этой сфере. Об этом народные избранники рассказали для текста LIGA.net.

Совсун заявила, что избрание кандидатуры Шмыгаля является шагом отчаяния, поскольку многие потенциальные претенденты на эту должность отказались от нее.

В этом случае Зеленский обратился к человеку, который "никогда ему не отказывал вообще", добавила нардеп. Она акцентировала: ключевым моментом является то, что Шмыгаль способен "впрягаться".

"Очень надеюсь, что он сможет наладить системную работу внутри Минэнерго, ведь там сейчас катастрофически не хватает порядка: министерство фактически распалось, нет достаточно адекватных людей и сильной команды заместителей", – пояснила Совсун.

Похожее мнение высказал и глава профильного комитета Герус. Он отметил, что у Шмыгаля есть опыт и соответствующий уровень профессионализма и что тот уделял много времени энергетическому сектору, когда занимал должность премьер-министра.

"[Шмыгаль] проводил антикризисные энергетические штабы, глубоко вникал в профильные вопросы", – отметил нардеп.

Таким образом, он назвал довольно высоким шанс собрать достаточное количество голосов для назначения чиновника главой Минэнерго.

  • Сейчас Шмыгаль занимает должность министра обороны, на которой его должен заменить первый вице-премьер и глава Минцифры Федоров. Некоторые парламентарии в общении с LIGA.net выступили против такой инициативы президента Зеленского.
  • Член оборонного комитета Костенко заявил LIGA.net, что назначение Федорова на должность министра обороны означает приход другой команды и поиск новых реформ, а во время полномасштабной войны – это риск.
