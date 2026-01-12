Риск и смена приоритетов: что говорят нардепы о назначении Федорова главой Минобороны

Некоторые считают назначение Федорова главой МО политическим шагом, некоторые говорят, что сам министр не до конца понимает масштабы работы

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Назначение Михаил Федорова на должность министра обороны означает другую команду и поиск новых реформ, а во время полномасштабной войны – это риск, сказал в комментарии для разбора LIGA.net представитель оборонного комитета (Голос) Роман Костенко.

Другой член оборонного комитета от Слуги народа Егор Чернев считает замену Дениса Шмыгаля на Федорова политическим шагом, который, вероятно, связан с переговорным процессом. В то же время по его словам это означает отход от "армии советских стандартов и переход к современной модели войска".

"Назначение Федорова министром обороны свидетельствует о смене приоритетов: максимальной цифровизации армии и переходе к дронам как одной из ключевых боевых единиц", – говорит Чернев.

Однако Соломия Бобровская (Голос) из оборонного комитета считает, что нельзя "накладывать инновации и технологии на организм, который еще не живой". К тому же нынешняя должность Федорова министра цифровой трансформации не противоречит направлению инноваций, технологий и дронов. А значительная часть изменений в Минобороны в 2025 году произошла именно при его участии.

Вместе с тем собеседники отметили, что в Минобороны есть много проблем и задач, которые невозможно перевести в цифровое измерение: мобилизация, обеспечение, выплаты, закупки и контроль качества. И после назначения на должность министра, Федорову придется отвечать не только за дроны и инновационные технологии, а за "каждую банку некачественной тушенки", что может оказаться в частях.

"Это гигантская система Минстратегпрома и Министерства обороны – от трусов до ракет, закупок, СЗЧ, ТЦК. Думаю, Федоров до конца не осознает масштаба структуры, в которую он четыре года стремился попасть. Или перед ним будет стоять еще какая-то политическая задача", – считает Бобровская.

Масштабы задач действительно разные, подтверждает LIGA.net заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко. Минцифры Федоров делал под себя, а в Минобороны он приходит на готовый и очень сложный объект. Который к тому же имеет ограниченный объем денег.

Чтобы поддерживать финансирование оборонки, Украина должна либо постоянно привлекать по датской модели западные средства, либо пойти на шаг, которого давно добивается промышленность: запустить экспорт вооружения.

Николаенко прогнозирует, что запуск будет сопровождаться огромными скандалами, лоббизмом, коррупцией, потому что речь пойдет о переделе больших денег.

"Такова реальность сектора. Там будут скандалы, и Федоров ничего с этим не сможет сделать", – говорит она.

Кроме того, именно на посту министра обороны вопрос с наращиванием дроновой составляющей решать сложнее, отмечает Николаенко. Потому что, кроме планов министра, процесс упирается в потребности и заказ Генштаба, что формируется не по техническим характеристикам, а по названию изделий. Дрон, которого нет в этом перечне, просто никто не купит.

"Поэтому новому министру придется балансировать свою реальность между зависимостью от номенклатуры заказа Генштаба и от того, сколько денег ему выделит Минфин", – констатирует она.