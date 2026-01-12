Ризик і зміна пріоритетів: що кажуть нардепи про призначення Федорова головою Міноборони

Дехто вважає призначення Федорова головою МО політичним кроком, дехто каже, що сам міністр не до кінця розуміє масштаби роботи

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони означає іншу команду й пошук нових реформ, а під час повномасштабної війни – це ризик, сказав у коментарі для розбору LIGA.net представник оборонного комітету (Голос) Роман Костенко.

Інший член оборонного комітету від Слуги народу Єгор Чернєв вважає заміну Дениса Шмигаля на Федорова політичним кроком, який, ймовірно, пов'язаний із переговорним процесом. Водночас за його словами це означає відхід від "армії радянських стандартів і перехід до сучасної моделі війська".

"Призначення Федорова міністром оборони свідчить про зміну пріоритетів: максимальну цифровізацію армії та перехід до дронів як однієї з ключових бойових одиниць", – каже Чернєв.

Проте Соломія Бобровська (Голос) з оборонного комітету вважає, що не можна "накладати інновації та технології на організм, який ще не живий". До того ж нинішня посада Федорова міністра цифрової трансформації не суперечить напрямку інновацій, технологій і дронів. А значна частина змін у Міноборони у 2025 році відбулася саме за його участі.

Разом із тим співрозмовники зазначили, що в Міноборони є багато проблем і задач, які неможливо перевести у цифровий вимір: мобілізація, забезпечення, виплати, закупівлі й контроль якості. І після призначення на посаду міністра, Федорову доведеться відповідати не лише за дрони й інноваційні технології, а за "кожну банку неякісної тушонки", яка може опинитись у частинах.

"Це гігантська система Мінстратегпрому і Міністерства оборони – від трусів до ракет, закупівель, СЗЧ, ТЦК. Думаю, Федоров до кінця не усвідомлює масштабу структури, в яку він чотири роки прагнув потрапити. Або перед ним буде стояти ще якась політична задача", – вважає Бобровська.

Масштаби задач дійсно різні, підтверджує LIGA.net заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міноборони Тетяна Ніколаєнко. Мінцифри Федоров робив під себе, а в Міноборони він приходить на готовий і дуже складний об'єкт. Який до того ж має обмежений обсяг грошей.

Щоб підтримувати фінансування оборонки, Україна має або постійно залучати за данською моделлю західні кошти, або піти на крок, якого давно домагається промисловість: запустити експорт озброєння.

Ніколаєнко прогнозує, що запуск буде супроводжуватись величезними скандалами, лобізмом, корупцією, бо йтиметься про переділ великих грошей.

"Така реальність сектору. Там будуть скандали, і Федоров нічого з цим не зможе зробити", – каже вона.

Крім того, саме на посаді міністра оборони питання з нарощенням дронової компоненти розв'язувати складніше, зазначає Ніколаєнко. Бо, крім планів міністра, процес впирається у потреби й замовлення Генштабу, що формується не за технічними характеристиками, а за назвою виробів. Дрон, якого немає в цьому переліку, просто ніхто не купить.

"Тож новому міністру доведеться балансувати свою реальність між залежністю від номенклатури замовлення Генштабу й від того, скільки грошей йому виділить Мінфін", – констатує вона.