Федоров може перевести у конструктивне річище конфлікт між Міноборони та Генштабом, каже джерело

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Після призначення міністром оборони Михайло Федоров може переспрямувати у конструктив конфлікт між відомством та Генеральним штабом ЗСУ. Про це для тексту LIGA.net анонімно розповів один із колишніх заступників міністра оборони.

За його словами, для розв'язання системних проблем у МО необхідні міністр та команда, здатні працювати зі складними структурами та не бояться щоденної роботи.

Співрозмовник припустив, що енергійність Федорова та його команда можуть перевести в конструктивне річище конфлікт, котрий історично й законодавчо утворився між Міноборони та Генштабом, що піде на користь обом інституціям.

Водночас заступниця голови Громадської антикорупційної ради при МО Тетяна Ніколаєнко заявила LIGA.net, що Денис Шмигаль, який йде з посади міністра, є дуже системною людиною, яка надзвичайно довго спостерігала й вкрай обережно рухалася на цьому посту.

Натомість Федоров рухатиметься дуже вільно та швидко, однак його знайомство з реальністю Генштабу та Командування сил логістики – лише попереду, зазначила вона.

"Ці структури мають своє бачення й дуже повільно змінюються. Тому, думаю, його особиста динаміка зараз може увійти в клінч з динамікою Генштабу", – вважає Ніколаєнко.

Проте навіть такий сценарій розвитку подій може призвести до неочікуваних результатів, додала LIGA.net нардепка з оборонного комітету від фракції Голос Соломія Бобровська.

"Питання – чи піде він [Федоров] у клінч із Сирським? Тоді це вже потенційна зміна головнокомандувача – такий сценарій також можливий. Він буде більш безшабашним, ніж консервативний Шмигаль", – підсумувала вона.