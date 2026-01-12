Федоров может перевести в конструктивное русло конфликт между МО и Генштабом, говорит источник

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

После назначения министром обороны Михаил Федоров может перенаправить в конструктив конфликт между ведомством и Генеральным штабом ВСУ. Об этом для текста LIGA.net анонимно рассказал один из бывших заместителей министра обороны.

По его словам, для решения системных проблем в МО необходимы министр и команда, которые способны работать со сложными структурами и не боятся ежедневной работы.

Собеседник предположил, что энергичность Федорова и его команда могут перевести в конструктивное русло конфликт, который исторически и законодательно образовался между Минобороны и Генштабом, что пойдет на пользу обоим институциям.

В то же время заместитель главы Общественного антикоррупционного совета при МО Татьяна Николаенко заявила LIGA.net, что Денис Шмыгаль, который уходит с должности министра, является очень системным человеком, который чрезвычайно долго наблюдал и крайне осторожно двигался на этом посту.

Напротив, Федоров будет двигаться очень свободно и быстро, однако его знакомство с реальностью Генштаба и Командования сил логистики – только впереди, отметила она.

"Эти структуры имеют свое видение и очень медленно меняются. Поэтому, думаю, его личная динамика сейчас может войти в клинч с динамикой Генштаба", – считает Николаенко.

Однако даже такой сценарий развития событий может привести к неожиданным результатам, добавила LIGA.net нардеп из оборонного комитета от фракции Голос Соломия Бобровская.

"Вопрос – пойдет ли он [Федоров] в клинч с Сырским? Тогда это уже потенциальная смена главнокомандующего – такой сценарий также возможен. Он будет более бесшабашным, чем консервативный Шмыгаль", – подытожила она.