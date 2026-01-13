"Де-факто, монобольшинства нет": нардепы объяснили, почему не назначили Федорова и Шмыгаля

Иллюстративное фото: Depositphotos

13 января Верховной Раде не удалось назначить Дениса Шмыгаля новым первым вице-премьером – министром энергетики и вынести на голосование кандидатуру Михаила Федорова на должность главы Министерства обороны. Комментируя это, член фракции Слуга народа анонимно подтвердил LIGA.net, что фактически монобольшинства не существует. В то же время его коллега из СН Никита Потураев заявил, что ситуация произошла из-за технической проблемы.

"У меня сложилось такое впечатление, что после этого слишком долгого перерыва не все люди вернулись в зал. По сути, это был скорее технический сбой. И я не убежден, что все точно понимали, что голосование состоится именно сегодня", – пояснил последний.

По словам Потураева, предварительный план заключался в том, чтобы принять увольнение чиновников 13 января, а назначение – на следующий день.

Нардеп добавил: ему кажется, что по мнению некоторых нардепов этот план остается в силе. Поэтому Потураев считает, что провал этих голосований был скорее техническим моментом.

В то же время другой член франции анонимно сказал LIGA.net: "Я лично говорил коллегам, что существует риск того, что произойдет именно то, что мы сейчас видим. Почему я так считал? Потому что, как вы знаете, есть большое желание определенных фракций добиться от нашей фракции создания коалиции. И здесь уже не так важно – единства или не единства, но именно коалиции".

Он добавил, что говорил своим коллегам о риске того, что нардепы дадут голоса за отставку министров, но потом за назначение – нет.

"Таким образом нас могут подталкивать к тому, чтобы мы, возможно, пошли на определенные шаги", – заявил избранник.

Он подтвердил, что таким образом от СН требуют каких-то кадровых назначений. Нардеп утверждает, что это делает фракция "Батькивщина".

На вопрос, что именно просит политсила, он ответил: "Здесь не знаю. Но понятно, что речь идет о создании коалиционного правительства, в котором представители получают портфели, которые для них интересны. Когда я посмотрел на расклад голосов, то считаю, что мой прогноз полностью оправдался. Я об этом говорил коллегам еще на прошлой неделе".

На уточнение, пойдет ли власть на условия "Батькивщины", он ответил, что не знает, отметив, что это "довольно перманентный кризис".

СПРАВКА. Ни один нардеп из "Батькивщины" не голосовал за решение и насчет Ни один нардеп из "Батькивщины" не голосовал за решение и насчет Шмыгаля , и в отношении Фёдорова . Однако такая же ситуация с фракциями Европейская солидарность Голос . Сами же "слуги" дали лишь соответственно по 153 и 151 голосу из 229, которые формально у них есть.

В то же время другой член СН анонимно заявил LIGA.net, что за эти решения не голосовали нардепы, якобы связанные с бизнесменом Ильей Павлюком. Также, отметил собеседник, на голосование повлияла "плохая явка/дисциплина/организация".

Первый из вышеупомянутых нардепов от "слуг" также подтвердил LIGA.net, что монобольшинства сейчас не существует: "Де-факто – безусловно. Де-юре оно есть, де-факто – нет".

Собеседник также добавил, что за назначение Федорова можно будет проголосовать 14 января, поскольку его кандидатуру вносил президент Владимир Зеленский – и это представление остается в силе.

Однако он отметил, что с будущим министром энергетики ситуация другая: "Шмыгаля нужно перевносить от нашей фракции: собрать фракцию, переподать кандидатуру (по Конституции, правящее большинство вносит предложения насчет кандидатов на должности министров. – Ред.)".

Между тем нардеп от Голоса Соломия Бобровская отметила LIGA.net, что к Шмыгалю "претензий миллион" еще с того времени, когда он был премьер-министром.

"[Он] терпел Галущенко. И весь тот бардак и коррупцию", – утверждает избранница.