"Де-факто, монобольшинства нет": нардепы объяснили, почему не назначили Федорова и Шмыгаля
13 января Верховной Раде не удалось назначить Дениса Шмыгаля новым первым вице-премьером – министром энергетики и вынести на голосование кандидатуру Михаила Федорова на должность главы Министерства обороны. Комментируя это, член фракции Слуга народа анонимно подтвердил LIGA.net, что фактически монобольшинства не существует. В то же время его коллега из СН Никита Потураев заявил, что ситуация произошла из-за технической проблемы.
"У меня сложилось такое впечатление, что после этого слишком долгого перерыва не все люди вернулись в зал. По сути, это был скорее технический сбой. И я не убежден, что все точно понимали, что голосование состоится именно сегодня", – пояснил последний.
По словам Потураева, предварительный план заключался в том, чтобы принять увольнение чиновников 13 января, а назначение – на следующий день.
Нардеп добавил: ему кажется, что по мнению некоторых нардепов этот план остается в силе. Поэтому Потураев считает, что провал этих голосований был скорее техническим моментом.
В то же время другой член франции анонимно сказал LIGA.net: "Я лично говорил коллегам, что существует риск того, что произойдет именно то, что мы сейчас видим. Почему я так считал? Потому что, как вы знаете, есть большое желание определенных фракций добиться от нашей фракции создания коалиции. И здесь уже не так важно – единства или не единства, но именно коалиции".
Он добавил, что говорил своим коллегам о риске того, что нардепы дадут голоса за отставку министров, но потом за назначение – нет.
"Таким образом нас могут подталкивать к тому, чтобы мы, возможно, пошли на определенные шаги", – заявил избранник.
Он подтвердил, что таким образом от СН требуют каких-то кадровых назначений. Нардеп утверждает, что это делает фракция "Батькивщина".
На вопрос, что именно просит политсила, он ответил: "Здесь не знаю. Но понятно, что речь идет о создании коалиционного правительства, в котором представители получают портфели, которые для них интересны. Когда я посмотрел на расклад голосов, то считаю, что мой прогноз полностью оправдался. Я об этом говорил коллегам еще на прошлой неделе".
На уточнение, пойдет ли власть на условия "Батькивщины", он ответил, что не знает, отметив, что это "довольно перманентный кризис".
В то же время другой член СН анонимно заявил LIGA.net, что за эти решения не голосовали нардепы, якобы связанные с бизнесменом Ильей Павлюком. Также, отметил собеседник, на голосование повлияла "плохая явка/дисциплина/организация".
Первый из вышеупомянутых нардепов от "слуг" также подтвердил LIGA.net, что монобольшинства сейчас не существует: "Де-факто – безусловно. Де-юре оно есть, де-факто – нет".
Собеседник также добавил, что за назначение Федорова можно будет проголосовать 14 января, поскольку его кандидатуру вносил президент Владимир Зеленский – и это представление остается в силе.
Однако он отметил, что с будущим министром энергетики ситуация другая: "Шмыгаля нужно перевносить от нашей фракции: собрать фракцию, переподать кандидатуру (по Конституции, правящее большинство вносит предложения насчет кандидатов на должности министров. – Ред.)".
Между тем нардеп от Голоса Соломия Бобровская отметила LIGA.net, что к Шмыгалю "претензий миллион" еще с того времени, когда он был премьер-министром.
"[Он] терпел Галущенко. И весь тот бардак и коррупцию", – утверждает избранница.
- Некоторые парламентарии в общении с LIGA.net выступили против инициативы президента Зеленского по замене Шмыгаля на Федорова
- Член оборонного комитета Костенко заявил, что назначение Федорова на должность министра обороны означает приход другой команды и поиск новых реформ, а во время полномасштабной войны это риск.
- Один из экс-заместителей главы МО заявил, что после назначения министром обороны Федоров может перенаправить в конструктив конфликт между ведомством и Генштабом ВСУ.
- Нардеп Совсун из профильного комитета заявила LIGA.net, что избрание кандидатуры Шмыгаля в Минэнерго является шагом отчаяния, поскольку от должности отказались многие потенциальные претенденты. В то же время глава комитета Герус отметил, что Шмыгаль имеет достаточную квалификацию в этой сфере.
Комментарии (0)