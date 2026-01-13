Нардепам не вдалося внести Федорова на главу Міноборони
У Верховній Раді не знайшлося достатньої кількості голосів, щоб внести на голосування призначення Михайла Федорова новим главою Міністерства оборони. Про це свідчить трансляція засідання парламенту.
Ситуація трапилась після того, як Рада через нестачу голосів не призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем'єром – міністром енергетики.
У зв'язку з цим глава президентської фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував змінити розгляд порядку денного і призначити міністра оборони.
Однак парламент не зміг проголосувати за те, щоб одразу перейти до Федорова: таку ініціативу підтримали лише 206 нардепів з 226, необхідних для ухвалення рішення.
Після цього спікер Ради Руслан Стефанчук зібрав керівників фракцій для проведення наради.
Нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявив, що всі кадрові питання на сьогодні зняли, наступна спроба провести призначення буде у середу, 14 січня.
- Раніше Рада змогла звільнити Шмигаля та Федорова з їхніх попередніх посад. Також парламентарі проголосували за звільнення ексглави СБУ Малюка.
- Один з ексзаступників глави МО заявив для тексту LIGA.net, що після призначення міністром оборони Федоров може переспрямувати у конструктив конфлікт між відомством та Генштабом ЗСУ.
