Нардепам не вдалося внести Федорова на главу Міноборони

У нардепів не вистачило голосів, щоб винести до зали призначення нового міністра оборони

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

У Верховній Раді не знайшлося достатньої кількості голосів, щоб внести на голосування призначення Михайла Федорова новим главою Міністерства оборони. Про це свідчить трансляція засідання парламенту.

Ситуація трапилась після того, як Рада через нестачу голосів не призначила Дениса Шмигаля першим віцепрем'єром – міністром енергетики.

У зв'язку з цим глава президентської фракції Слуга народу Давид Арахамія запропонував змінити розгляд порядку денного і призначити міністра оборони.

Однак парламент не зміг проголосувати за те, щоб одразу перейти до Федорова: таку ініціативу підтримали лише 206 нардепів з 226, необхідних для ухвалення рішення.

Після цього спікер Ради Руслан Стефанчук зібрав керівників фракцій для проведення наради.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк заявив, що всі кадрові питання на сьогодні зняли, наступна спроба провести призначення буде у середу, 14 січня.