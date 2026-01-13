Рада звільнила міністрів Шмигаля та Федорова з посад
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
Верховна Рада України на засіданні 13 січня проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади керівника міністерства оборони.
Свої голоса "за" віддали 265 народних депутатів.
Читайте також
Від Слуги народу 180 депутатів підтримали рішення про звільнення Шмигаля, від Батьківщини – 17, від Платформи за життя та мир – 16, від Відновлення України – 11, від партії За майбутнє – 12, від Довіри – 18.
Від партій Європейська солідарність та Голос не було жодного голосу на підтримку рішення.
Парламент також підтримав відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації – 270 голосів "за". 10 січня президент заявляв, що розраховує на призначення Федорова на пост очільника Міноборони найближчим часом.
- Шмигаль очолює Міністерство оборони з липня 2025 року. До цього він був прем'єр-міністром.
- 2 січня 2026-го Зеленський запропонував Федорову очолити оборонне відомство.
- 3 січня президент заявив, що розраховує, що Верховна Рада підтримає кандидатуру Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики.
- За даними співрозмовників LIGA.net, деякі нардепи виступають проти звільнення Дениса Шмигаля з міноборони і вважають це "катастрофічною помилкою".
Коментарі (0)