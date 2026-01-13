Рада звільнила міністрів Шмигаля та Федорова з посад

За звільнення Шмигаля проголосували 265 нардепів, а за Федорова – 270

Верховна Рада України на засіданні 13 січня проголосувала за звільнення Дениса Шмигаля з посади керівника міністерства оборони.

Свої голоса "за" віддали 265 народних депутатів.

Від Слуги народу 180 депутатів підтримали рішення про звільнення Шмигаля, від Батьківщини – 17, від Платформи за життя та мир – 16, від Відновлення України – 11, від партії За майбутнє – 12, від Довіри – 18.

Від партій Європейська солідарність та Голос не було жодного голосу на підтримку рішення.

Парламент також підтримав відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації – 270 голосів "за". 10 січня президент заявляв, що розраховує на призначення Федорова на пост очільника Міноборони найближчим часом.

