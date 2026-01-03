Шмигаля запропонують на посаду віцепрем’єра – міністра енергетики

Денис Шмигаль, який менш як пів року очолює оборонне відомство, може стати міністром енергетики

Володимир Зеленський та Денис Шмигаль (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський розраховує, що Верховна Рада підтримає кандидатуру міністра оборони Дениса Шмигаля на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики. Про це глава держави розповів за результатами зустрічі з очільником Міноборони.

Зеленський подякував Шмигалю за системну роботу в Міноборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту держави. Саме така системність необхідна зараз для української енергетики, переконаний він.

"Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб", – зазначив президент.

Зеленський провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо призначення Шмигаля.

"Розраховую на підтримку парламентарями такого підходу та позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля", – написав глава держави.

Шмигаль обіймає посаду міністра оборони з 17 липня 2025 року.

19 листопада 2025 року парламентарі підтримали звільнення Гринчук з посади міністра енергетики. Звільнення відбулося на тлі розслідування НАБУ масштабної корупційної схеми у сфері енергетики під назвою "Мідас".

2 січня Зеленський запропонував Федорову стати міністром оборони.