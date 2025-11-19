Рада звільнила Галущенка та Гринчук

Верховна Рада (Ілюстративне фото: пресслужба парламенту)

На засіданні 19 листопада Верховна Рада звільнила Германа Галущенка з посади міністра юстиції на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання парламенту.

Рішення про відставку Галущенка підтримали 323 парламентарі. Жоден депутат не голосував проти.

Галущенко обіймав посаду міністра юстиції з липня 2025 року. До цього з 2021 року він працював міністром енергетики.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що також парламентарі підтримали звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. Рішення підтримали 315 депутатів.

Гринчук пропрацювала міністеркою енергетики з липня 2025 року. До цього вона очолювала Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Раніше цього самого дня Рада проголосувала за виклик до парламенту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, Галущенка та Гринчук.

Але замість Свириденко до парламенту прийшов віцепремʼєр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.