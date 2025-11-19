Депутати викликали в Раду Свириденко, Галущенка, Гринчук та Умєрова

Парламент у середу має розглянути звільнення Світлани Гринчук та Германа Галущенка

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

На засіданні у середу, 19 листопада, депутати Верховної Ради проголосували за виклик до парламенту прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та відсторонених міністрів юстиції Германа Галущенка й енергетики Світлани Гринчук. Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання.

З відповідною ініціативою виступив нардеп Дмитро Разумков. Свириденко та відсторонені міністри мають з’явитися у парламенті на 13:00.

Пропозицію Разумкова підтримали 200 парламентарів.

Спікер ВРУ Руслан Стефанчук закликав апарат оформити це доручення парламенту.

Згодом нардепка Мар’яна Безугла запропонувала запросити до парламенту колишнього міністра оборони, чинного секретаря Ради національної безпеки й оборони Рустема Умєрова. "За" проголосували 155 народних депутатів.

Депутат Ярослав Железняк повідомив, що замість Свириденко до парламенту прийде віцепремʼєр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Стефанчук заявив, що Качка буде представляти позицію уряду. Свириденко не прийшла в Раду, адже бере участь переговорах із Міжнародним валютним фондом.

12 листопада Зеленський виступив за відставку Галущенка та Гринчук на тлі розслідування НАБУ масштабної корупційної схеми у сфері енергетики під назвою "Мідас".

Того ж дня Гринчук і Галущенко написали заяви про звільнення.

17 листопада парламентський комітет із питань правової політики підтримав відставку Галущенка.

18 листопада Раді не вдалося звільнити міністрів – опозиція заблокувала трибуну парламенту.