Депутаты вызвали в Раду Свириденко, Галущенко, Гринчук и Умерова
На заседании в среду, 19 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за вызов в парламент премьер-министра Юлии Свириденко и отстраненных министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания.
С соответствующей инициативой выступил нардеп Дмитрий Разумков. Свириденко и отстраненные министры должны появиться в парламенте к 13:00.
Предложение Разумкова поддержали 200 парламентариев.
Спикер ВРУ Руслан Стефанчук призвал аппарат оформить это поручение парламента.
Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая предложила пригласить в парламент бывшего министра обороны, действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. "За" проголосовали 155 народных депутатов.
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что вместо Свириденко в парламент придет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.
Стефанчук заявил, что Качка будет представлять позицию правительства. Свириденко не пришла в Раду, ведь участвует в переговорах с Международным валютным фондом.
- 12 ноября Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования НАБУ масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас".
- В тот же день Гринчук и Галущенко написали заявления об увольнении.
- 17 ноября парламентский комитет по правовой политике поддержал отставку Галущенко.
- 18 ноября Раде не удалось уволить министров – оппозиция заблокировала трибуну парламента.
Комментарии (0)