Депутаты вызвали в Раду Свириденко, Галущенко, Гринчук и Умерова

Парламент в среду должен рассмотреть увольнение Светланы Гринчук и Германа Галущенко

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

На заседании в среду, 19 ноября, депутаты Верховной Рады проголосовали за вызов в парламент премьер-министра Юлии Свириденко и отстраненных министров юстиции Германа Галущенко и энергетики Светланы Гринчук. Об этом стало известно из трансляции пленарного заседания.

С соответствующей инициативой выступил нардеп Дмитрий Разумков. Свириденко и отстраненные министры должны появиться в парламенте к 13:00.

Предложение Разумкова поддержали 200 парламентариев.

Спикер ВРУ Руслан Стефанчук призвал аппарат оформить это поручение парламента.

Впоследствии нардеп Марьяна Безуглая предложила пригласить в парламент бывшего министра обороны, действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова. "За" проголосовали 155 народных депутатов.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что вместо Свириденко в парламент придет вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Стефанчук заявил, что Качка будет представлять позицию правительства. Свириденко не пришла в Раду, ведь участвует в переговорах с Международным валютным фондом.

12 ноября Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования НАБУ масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас".

В тот же день Гринчук и Галущенко написали заявления об увольнении.

17 ноября парламентский комитет по правовой политике поддержал отставку Галущенко.

18 ноября Раде не удалось уволить министров – оппозиция заблокировала трибуну парламента.