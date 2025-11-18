Рада пока не уволила Гринчук и Галущенко: трибуну парламента заблокировали – видео
Светлана Гринчук и Герман Галущенко (Фото: Минэнерго)

Верховная Рада Украины на заседании 18 ноября не проголосовала за увольнение с должностей министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о перерыве. Трансляция велась на канале "Рада".

Депутаты от Евросолидарности заблокировали трибуну с требованием полной отставки правительства, переформатирования коалиции и создания "правительства национального единства".

После этого Стефанчук сказал, что Рада не может продолжать работу, и объявил перерыв в пленарном заседании.

