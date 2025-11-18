Рада пока не уволила Гринчук и Галущенко: трибуну парламента заблокировали – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Верховная Рада Украины на заседании 18 ноября не проголосовала за увольнение с должностей министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко. Спикер парламента Руслан Стефанчук объявил о перерыве. Трансляция велась на канале "Рада".
Депутаты от Евросолидарности заблокировали трибуну с требованием полной отставки правительства, переформатирования коалиции и создания "правительства национального единства".
После этого Стефанчук сказал, что Рада не может продолжать работу, и объявил перерыв в пленарном заседании.
- 12 ноября президент Зеленский выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования НАБУ коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас".
- В тот же день оба написали заявления об увольнении.
- 14 ноября Зеленский подписал указ, которым вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО.
