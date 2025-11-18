Рада поки не звільнила Гринчук та Галущенка: трибуну парламенту заблокували – відео
Верховна Рада України на засіданні 18 листопада не проголосувала за звільнення з посад міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив про перерву. Трансляція велася на каналі "Рада".
Депутати від Євросолідарності заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду, переформатування коаліції та створення "уряду національної єдності".
Після цього Стефанчук сказав, що Рада не може продовжувати роботу, і оголосив перерву у пленарному засіданні.
- 12 листопада президент Зеленський виступив за відставку Галущенка та Гринчук на тлі розслідування НАБУ корупційної схеми у сфері енергетики під назвою "Мідас".
- Того ж дня обидва написали заяви про звільнення.
- 14 листопада Зеленський підписав указ, яким вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО.
