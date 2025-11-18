Рада поки не звільнила Гринчук та Галущенка: трибуну парламенту заблокували – відео

Звільнення міністрів, які перед цим написали заяви за власним бажанням, мало відбутися на засіданні 18 листопада

Світлана Гринчук та Герман Галущенко (Фото: Міненерго)

Верховна Рада України на засіданні 18 листопада не проголосувала за звільнення з посад міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка. Спікер парламенту Руслан Стефанчук оголосив про перерву. Трансляція велася на каналі "Рада".

Депутати від Євросолідарності заблокували трибуну з вимогою повної відставки уряду, переформатування коаліції та створення "уряду національної єдності".

Після цього Стефанчук сказав, що Рада не може продовжувати роботу, і оголосив перерву у пленарному засіданні.