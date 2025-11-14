Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО – указ

Указ президента про зміни в складі РНБО набирає чинності з дня його опублікування

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексміністрів Германа Галущенка та Світлану Гринчук. Відповідний указ опубліковано 14 листопада на сайті Офісу президента.

"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук", – сказано в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

12 листопада президент виступив за відставку Галущенка та Гринчук на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро масштабної корупційної схеми у сфері енергетики під назвою "Мідас". За його словами, колишній та нинішня міністри енергетики не можуть залишатися на посадах у зв'язку з обставинами, що відкрилися.

Того ж дня міністерка енергетики Гринчук та міністр юстиції Галущенко написали заяви про звільнення.