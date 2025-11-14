Зеленський вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО – указ
Президент Володимир Зеленський вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України ексміністрів Германа Галущенка та Світлану Гринчук. Відповідний указ опубліковано 14 листопада на сайті Офісу президента.
"На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 19 липня 2025 року № 501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Г.Галущенка та С.Гринчук", – сказано в документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
12 листопада президент виступив за відставку Галущенка та Гринчук на тлі розслідування Національного антикорупційного бюро масштабної корупційної схеми у сфері енергетики під назвою "Мідас". За його словами, колишній та нинішня міністри енергетики не можуть залишатися на посадах у зв'язку з обставинами, що відкрилися.
Того ж дня міністерка енергетики Гринчук та міністр юстиції Галущенко написали заяви про звільнення.
- 13 листопада ВАКС завершив обрання запобіжних заходів підозрюваним у справі "Мідас", усі затримані – в СІЗО. Однак за двох фігуранток "плівок Міндіча" внесли заставу того ж дня.
- 14 листопада справу ексзаступника Галущенка про хабар у $500 000 скерували до суду.
- Детальніше про справу "Мідас" читайте у тексті LIGA.net.
Коментарі (0)