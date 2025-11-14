Зеленский вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО – указ
Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-министров Германа Галущенко и Светлану Гринчук. Соответствующий указ опубликован 14 ноября на сайте Офиса президента.
"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук", – сказано в документе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
12 ноября президент выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас". По его словам, бывший и нынешний министры энергетики не могут оставаться на должностях в связи с открывшимися обстоятельствами.
В тот же день министр энергетики Гринчук и министр юстиции Галущенко написали заявления об увольнении.
- 13 ноября ВАКС завершил избрание меры пресечения подозреваемым по делу "Мидас", все задержанные – в СИЗО. Однако за двух фигуранток "пленок Миндича" внесли залог в тот же день.
- 14 ноября дело экс-заместителя Галущенко о взятке в $500 000 направили в суд.
- Подробнее о деле "Мидас" читайте в тексте LIGA.net.
Комментарии (0)