Зеленский вывел Гринчук и Галущенко из состава СНБО – указ

Указ президента об изменениях в составе СНБО вступает в силу со дня его опубликования

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-министров Германа Галущенко и Светлану Гринчук. Соответствующий указ опубликован 14 ноября на сайте Офиса президента.

"На частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2025 года № 501/2025 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Г.Галущенко и С.Гринчук", – сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

12 ноября президент выступил за отставку Галущенко и Гринчук на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики под названием "Мидас". По его словам, бывший и нынешний министры энергетики не могут оставаться на должностях в связи с открывшимися обстоятельствами.

В тот же день министр энергетики Гринчук и министр юстиции Галущенко написали заявления об увольнении.