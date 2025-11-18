Стефанчук призвал Раду собраться 19 ноября: Не можем позволить себе политический саботаж

Спикер Рады отметил, что оппозиция получила документы для реализации инициативы по отставке правительства, но 19 ноября депутаты должны собраться

Руслан Стефанчук (Фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после блокирования трибуны во время заседания 18 ноября и требования оппозиции об отставке правительства заявил, что парламент должен выполнить свой конституционный долг, и призвал депутатов вернуться к работе 19 ноября.

"Парламент должен работать. Государство, которое ведет войну, не может позволить себе политического саботажа... Призываю всех народных депутатов завтра вернуться к конструктивной работе. И выполнить возложенную на нас Конституцией обязанность", – сказал он.

На заседании Рада должна была рассмотреть увольнение двух министров – Светланы Гринчук (главы Минэнерго) и Германа Галущенко (руководителя Минюста). Стефанчук назвал это "общественным запросом" и "государственной необходимостью в условиях войны". Но из-за блокирования трибуны голосование не состоялось.

Спикер Рады подчеркнул, что увольнение отдельных министров и отставка всего правительства – это разные процессы, которые нужно разграничивать.

"Оппозиция безотлагательно получила все необходимые документы для реализации своей инициативы по правительственной отставке – и уже начала соответствующий процесс в установленном законом порядке", – сообщил он.

Заблокировав работу парламента, представители партии Евросолидарность срывают рассмотрение важных вопросов и пытаются продвигать собственные политические амбиции, отметил Стефанчук. Такое поведение является безответственным, по его словам.

"Мы можем дискутировать, критиковать, иметь разные видения. Но есть граница, за которой политические амбиции представляют угрозу для государства. Страна ждет парламентских решений, а не блокирования трибуны. Сегодня важно думать не о собственных рейтингах, а о том, какой будет Украина завтра", – подчеркнул спикер Рады.