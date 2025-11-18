Стефанчук закликав Раду зібратися 19 листопада: Не можемо дозволити собі політичного саботажу
Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук після блокування трибуни під час засідання 18 листопада та вимоги опозиції щодо відставки уряду заявив, що парламент повинен виконати свій конституційний обовʼязок, і закликав депутатів повернутися до роботи 19 листопада.
"Парламент має працювати. Держава, яка веде війну, не може дозволити собі політичного саботажу... Закликаю всіх народних депутатів завтра повернутися до конструктивної роботи. І виконати покладений на нас Конституцією обовʼязок", – сказав він.
На засіданні Рада мала розглянути звільнення двох міністрів – Світлани Гринчук (голови Міненерго) та Германа Галущенка (керівника Мін'юсту). Стефанчук назвав це "суспільним запитом" та "державною необхідністю в умовах війни". Але через блокування трибуни голосування не відбулося.
Спікер Ради наголосив, що звільнення окремих міністрів і відставка всього уряду – це різні процеси, які потрібно розмежовувати.
"Опозиція невідкладно отримала всі необхідні документи для реалізації своєї ініціативи щодо урядової відставки – і вже розпочала відповідний процес у встановленому законом порядку", – повідомив він.
Заблокувавши роботу парламенту, представники партії Євросолідарність зривають розгляд важливих питань та намагаються просувати власні політичні амбіції, зазначив Стефанчук. Така поведінка є безвідповідальною, за його словами.
"Ми можемо дискутувати, критикувати, мати різні бачення. Але є межа, за якою політичні амбіції становлять загрозу для держави. Країна чекає парламентських рішень, а не блокування трибуни. Сьогодні важливо думати не про власні рейтинги, а про те, якою буде Україна завтра", – наголосив спікер Ради.
- 12 листопада президент Зеленський виступив за відставку Галущенка та Гринчук на тлі розслідування НАБУ корупційної схеми у сфері енергетики під назвою "Мідас".
- Того ж дня обидва написали заяви про звільнення.
- 14 листопада Зеленський підписав указ, яким вивів Гринчук та Галущенка зі складу РНБО, а 18 листопада Рада мала проголосувати офіційно щодо їх звільнення.
