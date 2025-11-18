Стефанчук закликав Раду зібратися 19 листопада: Не можемо дозволити собі політичного саботажу

Спікер Ради зазначив, що опозиція отримала документи для реалізації ініціативи щодо відставки уряду, але 19 листопада депутати мають зібратися

Руслан Стефанчук (Фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук після блокування трибуни під час засідання 18 листопада та вимоги опозиції щодо відставки уряду заявив, що парламент повинен виконати свій конституційний обовʼязок, і закликав депутатів повернутися до роботи 19 листопада.

"Парламент має працювати. Держава, яка веде війну, не може дозволити собі політичного саботажу... Закликаю всіх народних депутатів завтра повернутися до конструктивної роботи. І виконати покладений на нас Конституцією обовʼязок", – сказав він.

На засіданні Рада мала розглянути звільнення двох міністрів – Світлани Гринчук (голови Міненерго) та Германа Галущенка (керівника Мін'юсту). Стефанчук назвав це "суспільним запитом" та "державною необхідністю в умовах війни". Але через блокування трибуни голосування не відбулося.

Спікер Ради наголосив, що звільнення окремих міністрів і відставка всього уряду – це різні процеси, які потрібно розмежовувати.

"Опозиція невідкладно отримала всі необхідні документи для реалізації своєї ініціативи щодо урядової відставки – і вже розпочала відповідний процес у встановленому законом порядку", – повідомив він.

Заблокувавши роботу парламенту, представники партії Євросолідарність зривають розгляд важливих питань та намагаються просувати власні політичні амбіції, зазначив Стефанчук. Така поведінка є безвідповідальною, за його словами.

Парламент повинен виконати свій конституційний обовʼязок.

"Ми можемо дискутувати, критикувати, мати різні бачення. Але є межа, за якою політичні амбіції становлять загрозу для держави. Країна чекає парламентських рішень, а не блокування трибуни. Сьогодні важливо думати не про власні рейтинги, а про те, якою буде Україна завтра", – наголосив спікер Ради.