Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Верховна Рада України на засіданні 13 січня проголосувала за подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України.
235 парламентарів підтримали це рішення в цілому. Проти виступили 47 нардепів, дев'ятеро – утрималися і ще 36 не голосували.
Від Слуги народу "за" проголосували 168 депутатів, від Батьківщини – 11, від Платформи за життя та мир – 12, від Відновлення України – 10, від партії За майбутнє – 11 і від Довіри – 18 депутатів.
Представники Європейської солідарності та Голосу – нуль голосів на підтримку рішення про звільнення Малюка.
Перед цим комітет Ради з питань оборони підтримав це подання 12 голосами "за".
- 5 січня офіційно стало відомо, що Малюк іде з посади. СБУ тимчасово очолить командир "Альфи" Євгеній Хмара.
- 9 січня президент подав прохання про звільнення Малюка до Ради.
- За даними співрозмовників LIGA.net, причиною відставки голви СБУ став гучний розголос Міндічгейту.
- Перше голосування комітету відбулося 12 січня – звільнення Малюка не підтримали.
