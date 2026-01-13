Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

Нардепи 235 голосами "за" проголосували за звільнення Малюка після того, як комітет ВРУ підтримав це рішення

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Верховна Рада України на засіданні 13 січня проголосувала за подання президента Володимира Зеленського щодо звільнення Василя Малюка з посади керівника Служби безпеки України.

235 парламентарів підтримали це рішення в цілому. Проти виступили 47 нардепів, дев'ятеро – утрималися і ще 36 не голосували.

Від Слуги народу "за" проголосували 168 депутатів, від Батьківщини – 11, від Платформи за життя та мир – 12, від Відновлення України – 10, від партії За майбутнє – 11 і від Довіри – 18 депутатів.

Представники Європейської солідарності та Голосу – нуль голосів на підтримку рішення про звільнення Малюка.

Перед цим комітет Ради з питань оборони підтримав це подання 12 голосами "за".

Голосування Ради (скриншот відео)