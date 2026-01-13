Комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади керівника СБУ

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Комітет Верховної Ради України з питань оборони з другої спроби підтримав подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (Голос).

12 членів комітету проголосували "за", утримався від голосування тільки Федір Веніславський, а проти виступили п'ятеро депутатів: Роман Костенко, Соломія Бобровська, Вадим Івченко, Сергій Рахманін та Ірина Фріз.

На 13 січня також заплановане засідання Ради, на яке винесуть це питання. За словами Железняка, вдасться набрати понад 226 голосів для ухвалення рішення.

А голова фракції Слуга народу в Раді Давід Арахамія, за словами Железняка, заявив, що поки не буде внесення голови СБУ на призначення.

"Якщо ми зараз не підтримаємо Василь Васильовича, я не знаю що буде з Хмарою. Шанси буде чи не буде – як він проявить себе. Я особисто за нього виступаю. Якщо зараз провалимо, Малюка відсторонять, Хмара піде командувати Альфою. Треба надати Хмарі максимальну підтримку і потім призначимо на СБУ", – цитує його нардеп.