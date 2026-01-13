Комитет Рады со второй попытки поддержал увольнение Малюка с должности руководителя СБУ

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам обороны со второй попытки поддержал представление президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (Голос).

12 членов комитета проголосовали "за", воздержался от голосования только Федор Вениславский, а против выступили пять депутатов: Роман Костенко, Соломия Бобровская, Вадим Ивченко, Сергей Рахманин и Ирина Фриз.

На 13 января также запланировано заседание Рады, на которое вынесут этот вопрос. По словам Железняка, удастся набрать более 226 голосов для принятия решения.

А глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия, по словам Железняка, заявил, что пока не будет внесения главы СБУ на назначение.

"Если мы сейчас не поддержим Василия Васильевича, я не знаю что будет с Хмарой. Шансы будет или не будет – как он проявит себя. Я лично за него выступаю. Если сейчас провалим, Малюка отстранят, Хмара пойдет командовать Альфой. Надо предоставить Хмаре максимальную поддержку и потом назначим на СБУ", – цитирует его нардеп.