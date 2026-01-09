Зеленский подал увольнение Малюка в Раду

В Раду поступило представление президента об увольнении руководителя СБУ

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду документ об увольнении генерал-лейтенанта Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Он отметил, что Рада рассмотрит представление президента "в ближайшее время" согласно установленной процедуре.

Читайте также Без Малюка. Что означает смена руководителя СБУ и чего ожидать от Хмары

Согласно Конституции, украинский парламент назначает и увольняет руководителя СБУ по представлению главы государства.

Ранее, 5 января, Малюк подал в отставку с должности главы СБУ. Вместо этого президент назначил главу Центра спецопераций "Альфа" СБУ Евгения Хмару временно исполняющим обязанности руководителя спецслужбы.

Адвокаты и юристы отмечали LIGA.net, что для назначения последнего Зеленский отдельным указом изменил соответствующую процедуру.

Два собеседника LIGA.net заявляли, что причиной отставки Малюка стало то, что дело о масштабной коррупции в энергетике ("Миндичгейт") получило публичность.