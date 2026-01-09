Зеленский обновил состав Ставки: ввел Буданова и Иващенко на новых должностях
В пятницу, 9 января, президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.
Указом №39/2026 глава государства утвердил в персональном составе Ставки следующих должностных лиц:
→ Сергея Боева, заместителя министра обороны;
→ Кирилла Буданова, руководителя Офиса президента;
→ Олега Иващенко, начальника Главного управления разведки Министерства обороны.
В то же время Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.
Ставка верховного главнокомандующего Украины является высшим коллегиальным органом военного руководства государства в условиях военного положения. Ее возглавляет президент. В состав Ставки входят премьер-министр, министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генерального штаба, руководители силовых и разведывательных органов, а также другие должностные лица по решению президента.
Состав Ставки не является постоянным и может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью и потребностей управления обороной. Основной задачей Ставки является координация действий сектора безопасности и обороны, принятие стратегических решений и контроль за их выполнением.
- 2 января Буданов официально возглавил ОП, в то же время начальником ГУР Зеленский назначил Иващенко.
- 4 января Зеленский уволил Дейнеко с должности главы ГПСУ. В тот же день его было назначено советником главы МВД.
