Зеленский обновил состав Ставки: ввел Буданова и Иващенко на новых должностях

В пятницу, 9 января, президент Владимир Зеленский подписал указ об обновлении состава Ставки верховного главнокомандующего. Соответствующий документ обнародован на сайте Офиса президента.

Указом №39/2026 глава государства утвердил в персональном составе Ставки следующих должностных лиц:

→ Сергея Боева, заместителя министра обороны;

→ Кирилла Буданова, руководителя Офиса президента;

→ Олега Иващенко, начальника Главного управления разведки Министерства обороны.

В то же время Зеленский вывел из состава Ставки бывшего главу Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

СПРАВКА

Ставка верховного главнокомандующего Украины является высшим коллегиальным органом военного руководства государства в условиях военного положения. Ее возглавляет президент. В состав Ставки входят премьер-министр, министр обороны, главнокомандующий ВСУ, начальник Генерального штаба, руководители силовых и разведывательных органов, а также другие должностные лица по решению президента.

Состав Ставки не является постоянным и может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью и потребностей управления обороной. Основной задачей Ставки является координация действий сектора безопасности и обороны, принятие стратегических решений и контроль за их выполнением.