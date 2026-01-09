Зеленський оновив склад Ставки: увів Буданова та Іващенка на нових посадах

У п’ятницю, 9 січня, президент Володимир Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний документ оприлюднено на сайті Офісу президента.

Указом №39/2026 глава держави затвердив у персональному складі Ставки наступних посадовців:

→ Сергія Боєва, заступника міністра оборони;

→ Кирила Буданова, керівника Офісу президента;

→ Олега Іващенка, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Водночас Зеленський вивів зі складу Ставки колишнього главу Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеку.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

ДОВІДКА

Ставка верховного головнокомандувача України є вищим колегіальним органом військового керівництва держави в умовах воєнного стану. Її очолює президент. До складу Ставки входять прем’єр-міністр, міністр оборони, головнокомандувач ЗСУ, начальник Генерального штабу, керівники силових та розвідувальних органів, а також інші посадові особи за рішенням президента.

Склад Ставки не є сталим і може змінюватися залежно від безпекової ситуації та потреб управління обороною. Основним завданням Ставки є координація дій сектору безпеки й оборони, ухвалення стратегічних рішень та контроль за їх виконанням.