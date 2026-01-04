Очільника прикордонної служби призначено радником міністра внутрішніх справ

Після реабілітації Дейнеко очолить бойовий підрозділ Держприкордонслужби, розповів міністр внутрішніх справ

Сергій Дейнеко (Фото: пресслужба ДПСУ)

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко призначається радником міністра внутрішніх справ України. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"На посаді радника очікую від нього експертної підтримки, порад на основі бойового досвіду та участі в напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону", – зазначив міністр.

Читайте також Кадрове цунамі: навіщо Зеленський переставляє сильні фігури на ключових позиціях

Він додав, що на посаді радника Дейнеко продовжуватиме військову службу.

"Тож після нетривалої реабілітації він буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби", – заявив Ігор Клименко.

Він висловив упевненість, що "з бойових позицій поради Дейнеко матимуть більш практичну цінність та відповідатимуть реаліям війни".

2 січня президент Володимир Зеленський та Клименко обговорили питання діяльності ДПСУ. Глава держави доручив міністру представити кандидатури на заміну Дейнека.