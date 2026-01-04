Глава Госпогранслужбы назначен на должность советника МВД

После реабилитации Дейнеко возглавит боевое подразделение Госпогранслужбы, рассказал министр внутренних дел

Сергей Дейнеко (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко назначается советником министра внутренних дел Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В должности советника ожидаю от него экспертной поддержки, советов на основе боевого опыта и участия в наработке решений в сфере безопасности государственной границы", – отметил министр.

Он добавил, что в должности советника Дейнеко будет продолжать военную службу.

"Поэтому после непродолжительной реабилитации он будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы", – заявил Игорь Клименко.

Он выразил уверенность, что "с боевых позиций советы Дейнеко будут иметь более практическую ценность и соответствовать реалиям войны".

2 января президент Владимир Зеленский и Клименко обсудили вопросы деятельности ГПСУ. Глава государства поручил министру представить кандидатуры на замену Дейнека.