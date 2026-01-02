Глава внешней разведки Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова

Владимир Зеленский и Олег Иващенко (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки вместо Кирилла Буданова. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", – сообщил он.

2 января Зеленский провел совещание с Иващенко. Тот, как руководитель внешней разведки, доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах.

Основное внимание по прежнему уделяется ослаблению российского экономического потенциала: чем меньше зарабатывает Россия, тем больше возможностей будет для дипломатии, считает президент. Это особенно касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь.

Аналогичные действия Украина предпринимает и в отношении российского военного производства: чем больше удастся разорвать связей Москвы с миром и ее схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий по прекращению войны.

Зеленский не сообщил, кто возглавит СВР вместо Иващенко, руководившего службой с 26 марта 2024 года.