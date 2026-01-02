Глава внешней разведки Иващенко возглавит ГУР вместо Буданова
Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко возглавит Главное управление разведки вместо Кирилла Буданова. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", – сообщил он.
2 января Зеленский провел совещание с Иващенко. Тот, как руководитель внешней разведки, доложил об общей ситуации вокруг Украины и актуальных угрозах.
Основное внимание по прежнему уделяется ослаблению российского экономического потенциала: чем меньше зарабатывает Россия, тем больше возможностей будет для дипломатии, считает президент. Это особенно касается российского нефтяного экспорта, который будет ограничиваться и дешеветь.
Аналогичные действия Украина предпринимает и в отношении российского военного производства: чем больше удастся разорвать связей Москвы с миром и ее схем обхода санкций, тем больше потенциала будет у усилий по прекращению войны.
Зеленский не сообщил, кто возглавит СВР вместо Иващенко, руководившего службой с 26 марта 2024 года.
- 30 декабря президент сообщил, что определился с кандидатом на должность главы Офиса президента. А 2 января он назвал "важным днем для политики".
- В тот же день он сообщил, что предложил Буданову возглавить ОП – тот согласился.
Комментарии (0)