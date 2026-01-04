Зеленський звільнив голову ДПСУ і призначив тимчасового керівника
Сергій Дейнеко звільнений із посади очільника Державної прикордонної служби України. Президент Володимир Зеленський 4 січня підписав відповідний указ №9/2026.
"Звільнити Дейнека Сергія Васильовича з посади Голови Державної прикордонної служби України", – йдеться в документі.
Указом 10/2026 президент призначив першого заступника голови ДПСУ Валерія Варвинюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Держприкордонслужби.
Того ж дня Зеленський провів нараду з керівником Міністерства внутрішніх справ, де визначився з кандидатами на пост керівника ДПСУ. За його словами, призначення відбудеться незабаром. Сам Дейнеко став радником голови МВС.
- 2 січня, Зеленський та Клименко обговорили питання діяльності ДПСУ. Президент доручив міністру представити кандидатури на заміну Сергія Дейнека. А 4 січня його було призначено радником голови МВС.
- Того ж дня Зеленський запропонував голові ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента – той погодився.
- Замість Буданова воєнною розвідкою керуватиме Олег Іващенко – очільник Служби зовнішньої розвідки України. Того ж дня президент підписав укази про їх офіційне призначення.
