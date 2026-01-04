Зеленский уволил главу ГПСУ и назначил временного руководителя
Сергей Дейнеко уволен с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Президент Владимир Зеленский 4 января подписал соответствующий указ №9/2026.
"Уволить Дейнеко Сергея Васильевича с должности Главы Государственной пограничной службы Украины", – говорится в документе.
Указом № 10/2026 президент назначил первого заместителя главы ГПСУ Валерия Варвинюка временно исполнять обязанности председателя Госпогранслужбы.
В тот же день Зеленский провел совещание с главой министерства внутренних дел, где определился с кандидатами на пост руководителя ГПСУ. По его словам, назначение состоится в ближайшее время. Сам Дейнеко стал советником главы МВД.
- 2 января, Зеленский и Клименко обсудили вопросы деятельности ГПСУ. Президент поручил министру представить кандидатуры на замену Сергея Дейнеко. А 4 января его было назначено советником главы МВД.
- В тот же день Зеленский предложил главе ГУР Кириллу Буданову стать главой Офиса президента – он согласился.
- Вместо Буданова военной разведкой будет управлять Олег Иващенко — глава Службы внешней разведки Украины. В тот же день президент подписал указы об их официальном назначении.
