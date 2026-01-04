Зеленский уволил главу ГПСУ и назначил временного руководителя

Сергей Дейнеко (Фото: ГПСУ)

Сергей Дейнеко уволен с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Президент Владимир Зеленский 4 января подписал соответствующий указ №9/2026.

"Уволить Дейнеко Сергея Васильевича с должности Главы Государственной пограничной службы Украины", – говорится в документе.

Указом № 10/2026 президент назначил первого заместителя главы ГПСУ Валерия Варвинюка временно исполнять обязанности председателя Госпогранслужбы.

В тот же день Зеленский провел совещание с главой министерства внутренних дел, где определился с кандидатами на пост руководителя ГПСУ. По его словам, назначение состоится в ближайшее время. Сам Дейнеко стал советником главы МВД.