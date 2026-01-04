Зеленский определился с кандидатами на пост главы ГПСУ: назначение будет в ближайшее время

Владимир Зеленский и Игорь Клименко (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский определил кандидатуры на должность нового главы Государственной пограничной службы Украины. Об этом он сообщил после совещания с министром внутренних дел Игорем Клименко.

Министр доложил президенту о ситуации с безопасностью в регионах на сегодняшний день и о ликвидации последствий российских ударов. Также обсуждалось дальнейшее развитие ГПСУ, военнослужащие которой вместе с другими составляющими Сил обороны выполняют боевые задачи.

Читайте также Кадровое цунами: зачем Зеленский переставляет сильные фигуры на ключевых позициях

"Назначение состоится в ближайшее время", – сообщил Зеленский.

До этого, 2 января, Зеленский и Клименко обсудили вопросы деятельности ГПСУ. Президент поручил министру представить кандидатуры на замену Сергея Дейнеко. А 4 января он был назначен советником главы МВД.