Зеленський визначився з кандидатами на пост очільника ДПСУ: призначення буде незабаром
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський визначив кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України. Про це він повідомив після наради з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.
Міністр доповів президенту про ситуацію з безпекою в регіонах станом на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. Також обговорили подальший розвиток ДПСУ, воїни якої разом з іншими частинами Сил оборони виконують бойові завдання.
"Призначення відбудеться незабаром", – повідомив Зеленський.
Перед цим, 2 січня, Зеленський та Клименко обговорили питання діяльності ДПСУ. Президент доручив міністру представити кандидатури на заміну Сергія Дейнека. А 4 січня його було призначено радником голови МВС.
- 2 січня Зеленський запропонував голові ГУР Кирилу Буданову очолити Офіс президента – той погодився.
- Замість Буданова воєнною розвідкою керуватиме Олег Іващенко – очільник Служби зовнішньої розвідки України. Того ж дня президент підписав укази про їхнє офіційне призначення.
