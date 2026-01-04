Зеленський визначився з кандидатами на пост очільника ДПСУ: призначення буде незабаром

Володимир Зеленський та Ігор Клименко (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський визначив кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України. Про це він повідомив після наради з міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком.

Міністр доповів президенту про ситуацію з безпекою в регіонах станом на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. Також обговорили подальший розвиток ДПСУ, воїни якої разом з іншими частинами Сил оборони виконують бойові завдання.

"Призначення відбудеться незабаром", – повідомив Зеленський.

Перед цим, 2 січня, Зеленський та Клименко обговорили питання діяльності ДПСУ. Президент доручив міністру представити кандидатури на заміну Сергія Дейнека. А 4 січня його було призначено радником голови МВС.