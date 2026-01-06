Процедуру назначения временного главы СБУ изменили под Евгения Хмару – юристы

Александр Поклад должен был стать временно исполняющим обязанности главы СБУ, но Зеленский изменил процедуру и теперь сам руководит назначениями

Евгений Хмара (Фото: СБУ)

Для назначения именно Евгения Хмары на должность временного руководителя Службы безопасности Украины президент Владимир Зеленский отдельным указом изменил процедуру назначения. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали адвокаты и юристы.

По словам одного из собеседников, одним из условий назначения Хмары вроде бы была добровольная отставка Василия Малюка. Хотя он отметил, что никто до последнего в это не верил.

После увольнения Малюка с должности главы СБУ временно руководить службой должен был его первый заместитель Александр Поклад. Его называют одним из "сильнейших контрразведчиков Украины". Но часть собеседников LIGA.net обвиняет его в участии в конфликтах с НАБУ, применении жестких методов работы и близости к Офису президента.

Как сообщили LIGA.net несколько собеседников в Главном управлении разведки и среди нардепов, у Поклада также якобы есть конфликт с экс-главой ГУР, а ныне главой Офиса президента Кириллом Будановым.

"У них там своя история неприязни", – сказал один из народных избранников.

Именно поэтому президенту пришлось отойти от автоматической модели замещения, пояснил LIGA.net адвокат практики безопасности бизнеса Juscutum Александр Чернуха.

Теперь во время военного положения право определить временного исполняющего обязанности главы СБУ прямо закреплено за президентом. По словам Чернухи, это устраняет риск формального или нежелательного автоматизма в руководстве спецслужбой в критический период.