Процедуру призначення тимчасового голови СБУ змінили під Євгена Хмару – юристи

Олександр Поклад мав стати тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ, але Зеленський змінив процедуру і тепер сам керує призначеннями

Євген Хмара (Фото: СБУ)

Для призначення саме Євгена Хмари на посаду тимчасового керівника Служби безпеки України президент Володимир Зеленський окремим указом змінив процедуру призначення. Про це в коментарі LIGA.net розповіли адвокати та юристи.

За словами одного зі співрозмовників, однією з умов призначення Хмари начебто була добровільна відставка Василя Малюка. Хоча він зазначив, що ніхто до останнього в це не вірив.

Після звільнення Малюка з посади очільника СБУ тимчасово керувати службою мав його перший заступник Олександр Поклад. Його називають одним із "найсильніших контррозвідників України". Але частина співрозмовників LIGA.net закидає йому участь у конфліктах із НАБУ, застосування жорстких методів роботи та близькість до Офісу президента.

Як повідомили LIGA.net кілька співрозмовників у Головному управлінні розвідки та серед нардепів, у Поклада також нібито є конфлікт з ексголовою ГУР, а нині очільником Офісу президента Кирилом Будановим.

"У них там своя історія неприязні", – сказав один із народних обранців.

Саме тому президенту довелося відійти від автоматичної моделі заміщення, пояснив LIGA.net адвокат практики безпеки бізнесу Juscutum Олександр Чорнуха.

Тепер під час воєнного стану право визначити тимчасового виконувача обов’язків голови СБУ прямо закріплено за президентом. За словами Чорнухи, це усуває ризик формального чи небажаного автоматизму у керівництві спецслужбою в критичний період.