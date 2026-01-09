Зеленський подав звільнення Малюка до Ради
Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документ щодо звільнення генерал-лейтенанта Василя Малюка з посади глави Служби безпеки України. Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.
Він зазначив, що Рада розгляне подання президента "найближчим часом" згідно зі встановленою процедурою.
Згідно з Конституцією, український парламент призначає та звільняє керівника СБУ за поданням глави держави.
Раніше, 5 січня, Малюк подав у відставку з посади глави СБУ. Натомість президент призначив очільника Центру спецоперацій "Альфа" СБУ Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків керівника спецслужби.
Адвокати та юристи зазначали LIGA.net, що для призначення останнього Зеленський окремим указом змінив відповідну процедуру.
Двоє співрозмовників LIGA.net заявляли, що причиною відставки Малюка стало те, що справа про масштабну корупцію в енергетиці ("Міндічгейт") отримала публічність.
- Також 9 січня до Ради надійшли заяви про відставку міністра оборони Шмигаля та першого віцепрем’єра – міністра цифрової трансформації Федорова. Перший має очолити Міністерство енергетики, а другий – Міноборони.
- Також Зеленський підписав указ про оновлення складу Ставки верховного головнокомандувача.
Коментарі (0)