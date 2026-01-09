Зеленський подав звільнення Малюка до Ради

Василь Малюк (Фото: СБУ)

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради документ щодо звільнення генерал-лейтенанта Василя Малюка з посади глави Служби безпеки України. Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Він зазначив, що Рада розгляне подання президента "найближчим часом" згідно зі встановленою процедурою.

Читайте також Без Малюка. Що означає зміна керівника СБУ і чого очікувати від Хмари

Згідно з Конституцією, український парламент призначає та звільняє керівника СБУ за поданням глави держави.

Раніше, 5 січня, Малюк подав у відставку з посади глави СБУ. Натомість президент призначив очільника Центру спецоперацій "Альфа" СБУ Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов'язків керівника спецслужби.

Адвокати та юристи зазначали LIGA.net, що для призначення останнього Зеленський окремим указом змінив відповідну процедуру.

Двоє співрозмовників LIGA.net заявляли, що причиною відставки Малюка стало те, що справа про масштабну корупцію в енергетиці ("Міндічгейт") отримала публічність.