Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Верховная Рада Украины на заседани 13 января проголосовала за прошение президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины.
235 парламентариев поддержали это решение в целом. Против выступили 47 нардепов, девять - воздержались и еще 36 не голосовали.
От Слуги народа "за" проголосовали 168 депутатов, от Родины - 11, от Платформы за жизнь и мир - 12, от Восстановления Украины - 10, от партии За будущее - 11 и от Доверия - 18 депутатов.
Представители Европейской солидарности и Голоса - ноль голосов в поддержку решения об увольнении Малюка.
Перед этим комитет Совета по вопросам обороны поддержал это представление 12 голосами "за".
- 5 января официально стало известно, что Малыш уходит с должности. СБУ временно возглавит командир "Альфы" Евгений Хмара.
- 9 января президент подал прошение об увольнении Малюка в Совет.
- По данным собеседников ЛИГА.netпричиной отставки главы СБУ стал громкий отставку главы СБУ огласка Миндичгейта.
- Первое голосование комитета состоялось 12 января - увольнение Малюка не поддержали.
