Рада поддержала увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ

Нардепы 235 голосами "за " проголосовали за увольнение Малюка после того, как комитет ВРУ поддержал это решение

Василий Малюк (Фото: СБУ)

Верховная Рада Украины на заседани 13 января проголосовала за прошение президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности руководителя Службы безопасности Украины.

235 парламентариев поддержали это решение в целом. Против выступили 47 нардепов, девять - воздержались и еще 36 не голосовали.

От Слуги народа "за" проголосовали 168 депутатов, от Родины - 11, от Платформы за жизнь и мир - 12, от Восстановления Украины - 10, от партии За будущее - 11 и от Доверия - 18 депутатов.

Представители Европейской солидарности и Голоса - ноль голосов в поддержку решения об увольнении Малюка.

Перед этим комитет Совета по вопросам обороны поддержал это представление 12 голосами "за".

Голосование Рады (скриншот видео)