НАБУ опублікувало відео обшуків у Тимошенко і аудіо "домовленостей" з нардепами
Національне антикорупційне бюро підтвердило вручення підозри керівниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, а також опублікувало відео обшуків й аудіо, на яких вона нібито домовляється з іншими нардепами про голосування у Верховній Раді за гроші.
Тимошенко отримала підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.
За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання хабарів нардепами від Слуги народу за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, Тимошенко нібито ініціювала переговори з окремими парламентарями стосовно запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.
Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.
Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – стосовно утримання або неучасті в голосуванні.
НАБУ опублікувало записи розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою інструктує, як і за що голосувати.
- Пізно ввечері 13 січня НАБУ і САП, не називаючи прізвища, заявили, що глава однієї з депутатських фракцій Верховної Ради пропонував хабарі іншим народним обранцям. За попередньою кваліфікацією, максимально можливе покарання – 10 років тюрми з конфіскацією майна.
- 14 січня Тимошенко повідомила, що у неї всю ніч тривали обшуки. Вона вважає цю справу "політичним замовленням" проти неї.
