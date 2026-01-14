Національне антикорупційне бюро підтвердило вручення підозри керівниці фракції Батьківщина Юлії Тимошенко, а також опублікувало відео обшуків й аудіо, на яких вона нібито домовляється з іншими нардепами про голосування у Верховній Раді за гроші.

Тимошенко отримала підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання хабарів нардепами від Слуги народу за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, Тимошенко нібито ініціювала переговори з окремими парламентарями стосовно запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках – стосовно утримання або неучасті в голосуванні.

НАБУ опублікувало записи розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою інструктує, як і за що голосувати.