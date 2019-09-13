Зеленский о санкциях: Вы теряете деньги? А мы теряем людей

Владимир Зеленский (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский сравнил санкции, наложенные на Россию, с налогом "для обеспечения порядка" и заявил, что санкции должны быть сохранены. Об этом он сказал во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES).

Президент заявил, что единственный путь для завершения войны и возврата территорий Украины - дипломатия. Санкции, по его мнению, это "мощное и действенное оружие". "Я не устану повторять это нашим мировым партнерам, которые нам помогают, очень благодарен. Но иногда они думают про снятие санкций. Вы теряете деньги... Серьезно? Ну извините, мы теряем людей",- сказал Зеленский.

По его словам, санкции - это "налоги, необходимые для мирового порядка". "Если угодно, это налог ради мира. И пока он не будет восстановлен, санкции должны быть сохранены", - считает Зеленский.

20 июня Европейский Совет помимо "годового" пакета крымских санкций против РФ, на шесть месяцев продлил секторальные санкции ЕС против России - связанные с неисполнением минских соглашений.

продлил секторальные санкции ЕС против России 12 сентября ЕС на полгода продлил санкции против РФ.

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